Kar, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, tipi, buzlanma ulaşımda aksamalara ve trafik kazalarına neden oldu.

Gece saatlerinde hızını artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidinde, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Sakaltutan’da bir otomobilin kayarak şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı. Gümüşhane Köprülü Kavşağının altında da 2 tırın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatan tırlar çekiciyle kaldırıldı.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Sivas istikametine seyir halindeki ağır tonajlı araçlar Kantarlar mevkiinde trafik polisleri tarafından durdurularak geçişlerine izin verilmedi. Ağır tonajlı araç sürücüleri, dinlenme tesislerinde bekleyip karayolları ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yola devam edecekler.