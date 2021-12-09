Kar savaşçılarının zorlu mesaisi

Karayolları ekipleri, Doğu Anadolu’da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolların kapanmaması için sürdürdükleri fedakârca çalışmaların yanı sıra yolda kalan vatandaşların ve yolu kapanan yerleşim birimlerindeki hastaların da imdadına koşuyor. Erzincan’da sabah saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Doğu Anadolu’da görev yapan Karayolları ekipleri, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve soğuk havada yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede çetin geçen kış şartlarından özellikle yolculuk yapan vatandaşların etkilenmemesi için gece gündüz yollara koyulan Karayolları Sivas 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı 164. Şube Şefliği ekipleri, mesai gözetmeksizin kar, tipi, soğuk hava demeden aralıksız çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde görev yaptıkları bakımevine gelen ekipler, önce araçlarını soğuk kış şartları ve yoğun kar yağışına hazırlıyor. Vatandaşların yollarda kalmaması için hemen göreve çıkıp karla mücadeleye başlayan ekipler, karayollarında ulaşımın aksamaması için sorumluluk alanlarındaki Erzincan - Gümüşhane ve Erzincan - Sivas güzergâhındaki yollarda 24 saat boyunca tuzlama ve kar temizleme çalışması yapıyor.

Kar yağışı olan günler başta olmak üzere kışın haftanın hemen hemen her günü iş makinelerine binip yola koyulan ekipler kar, tipi ve fırtınaya aldırış etmeden adeta ezberledikleri yolları kardan temizleyerek veya tuzlayarak ulaşımda aksama yaşanmaması için gayret gösteriyor.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlamanın dışında olumsuz hava koşulları yüzünden yolda kalan araçları, sürücüleri ve vatandaşları da kurtarıyor.

“Erzincan’da yüksek kesimlerde kar, tipi etkili oldu”

Kar yağışı sebebiyle 2120 metre rakımlı Ahmediye ve 2160 metre rakımlı Sakaltutan geçidinde sürücüler zor anlar yaşadı. Erzincan merkezde sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağış bir süre sonra yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı sebebiyle Erzincan- Gümüşhane kara yolu üzerindeki 2120 rakımlı Ahmediye geçidinde sürücüler zor anlar yaşadı. Sisin de etkili olduğu bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yardımlarına karayolları ekipleri yetişti.

Kar yağışı, Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan geçidinde de etkili oldu. Ağır tonajlı araçlar bu güzergâhlarda ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede ulaşımın aksamaması için karayolları ekipleri, kar temizleme çalışmasına başladı. 3 greyder, 6 kamyon ve 2 kepçe ile yağışın etkili olduğu bölgelerin ulaşıma açık tutabilmesi için çalışma yapılıyor.

“Meteoroloji’den 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Aralık Perşembe günü tarihli güncel hava durumu raporuna göre, Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yağışların; Adana ve Osmaniye’nin güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın merkez ve kuzey, Elazığ’ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.