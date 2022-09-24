Erzincan’da İnönü Mahallesinde faaliyette bulunan sebze ve meyve satışının yapıldığı kapalı semt pazarında cumartesi yoğunluğu yaşandı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen özellikle çoğunluğu kamu çalışanlarından oluşan aileler, sebze ve meyve alış verişi yapmak için kapalı semt pazarının yolunu tuttular. Her çeşit meyve ve sebzenin satışa sunulduğu pazarda fiyatların son günlerde nakliye ve ürünleri yanık vurmasından dolayı yeniden yükselişe geçmeye başladığı belirtildi.

Pazarda haftalık sebze ve meyve alışverişi yapan Kadir Polat isimli vatandaş, “Yavaştan kış hazırlıkları da başladı. Günlük tüketimimiz olan meyve sebzenin yanı sıra kışlık için turşu, konserve, salça vb. yapabilmek için gerekli ürünlere bakıyorum. Ucuz olan meyve sebze de var pahalı olanda. Bütçemize göre alış veriş yapıyorum” dedi.

Pazar esnafı Ali Yılmaz ise mahsulün azalmaya başladığını kaydederek, “Satışlar hamdolsun idare eder durumda. Bu günlerde fiyatlar yavaştan yükselmeye başladı. Nakliye, komisyoncular en birinci sebep bir de yazın ortalarında ürünleri yanıkta vurdu.” diye konuştu.

Öte yandan Erzincan’da kapalı semt pazarında satışa sunulan bazı meyve sebzelerin kilo fiyatları şöyle etiketlere yansıdı:

Patates 8 lira, soğan 8 lira, kornişon 15 lira, karnabahar 15 lira, kırmızıbiber 15 lira, sarımsak 50 lira, sivri biber 25 lira, domates 5 lira, salatalık 10 lira, patlıcan 15 lira, Cimin üzümü 10 lira, incir 35 lira, nektar 20 lira, muz 30 lira, elma 10 lira, armut 20 lira, portakal 30 lira, kivi 35 lira, fasulye 20 lira, kabak 7,5 lira, 3 tane limon 10 lira.