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Kanalizasyon hatları temizleniyor
ERZİNCAN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ BELİRLİ ARALIKLARLA MEVCUT ALTYAPININ BAKIM VE TEMİZLİĞİNİ YAPIYOR
ERZİNCAN 09.09.2020, 08:20
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Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri belirli aralıklarla mevcut altyapının bakım ve temizliğini yapıyor.
Erzincan’da kış öncesinde kanalizasyon hatlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Ana arterlerde çalışma başlatan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon hatlarının temizlenmesi için kombine kanal temizleme aracı ile kanalizasyon hatlarının içini yüksek basınçlı su ile yıkayarak bacada biriken tüm atıkları vakumlama sistemiyle temizliyor. Ana arterlerde başlayan çalışmalar tüm mahallelerde yapılarak hem koku problemleri giderilecek hem de hatlarda meydana gelen tıkanıklıklar ciddi oranda azaltılacak.
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