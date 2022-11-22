Kamu Başdenetçisi Malkoç, avukatlarla bir araya geldi

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Erzincan Barosunda avukatlarla bir araya geldi.

Baronun toplantı salonunda; Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından, bireysel başvuru mekanizmalarından biri olarak KDK’nın kuruluşu, çalışmaları ve görev alanları, başvuru usulü, şikayet mekanizmasının işleyişi hakkında bilgi verildi.

Ayrıca "Türkiye’de Hak Arama Mekanizmaları ve Ombudsmanlık’ konulu sunum yapıldı.

Adaletin önemli bir parçasının da savunma görevinde bulunan avukatlar ve avukatların mesleki örgütleri olduğuna dikkat çeken Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyetlerini sürdürürken meslek kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde olmayı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmayı istediklerini ifade etti.

Program soru- cevapla devam etti. Kamu Denetçiliği Kurumunun gelişmesi, tanınması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Kamu Denetçiliği Kurumunun bizi devletimizle, idaremizle kucaklaştırması açısından önemli bir işlevi oldu” dedi.

Program anısına Baro Başkanı Aktürk, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a özel tasarım bakır takdim etti.