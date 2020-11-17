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Kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi sağlık ocağı çalışanları yaptı

Erzincan’da yolda yürüdüğü anda kalp krizi geçirerek yere yığılan vatandaşa ilk müdahaleyi sağlık ocağı çalışanları yaptı.

ERZİNCAN 17.11.2020, 14:15
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Kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi sağlık ocağı çalışanları yaptı

Erzincan’da yolda yürüdüğü anda kalp krizi geçirerek yere yığılan vatandaşa ilk müdahaleyi sağlık ocağı çalışanları yaptı.

Olay, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi, 29. Sokak da meydana geldi. Aniden fenalaşan 54 yaşındaki Turgay Sönmez bir anda yere yığıldı. Bölgede bulunan sağlık ocağı çalışanları, hemen yardıma koşarak Turgay Sönmez’e ilk müdahaleyi yaptı ve 112’yi aradı. Sağlık ekipleri gelene kadar canla başla vatandaşı hayata tutundurmaya çalışan sağlık ocağı çalışanları uzun süre Sönmez’e kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Turgay Sönmez’i Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede anjiyo yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
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