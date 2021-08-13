Son Dakika
Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Altındağ’daki olayla ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan arana 72 şahıs daha yakalanmıştır"
Kalecik köyünde "Yerinde Aşı" çalışması
Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Kalecik köyünde aşılama çalışması yapıldı.
ERZİNCAN 13.08.2021, 12:28
Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Kalecik köyünde aşılama çalışması yapıldı.
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Tercan Devlet Hastanesince sürdürülen “Yerinde Aşı” uygulaması çalışmalarının devam ettiği Kalecik köyünde incelemelerde bulunarak, aşı olan vatandaşlara aşıya gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini iletti ve filyasyon ekibinde görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Cihan Yıldız ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muhlis Pakkan, Kaymakam Musa Kazım Çelik’e eşlik etti.