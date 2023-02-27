Kahramanmaraş’ta görev alan polisler Erzincan’a döndü

Kahramanmaraş’ta görev alan Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Erzincan’a döndü.

Afet bölgesindeki depremzede vatandaşlara destek vermek için Erzincan Emniyet Müdürlüğü kadrosundan gönüllü olan 103 personel, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Nafi Emre Uçar ve Emniyet Amiri Ahmet Enes Polat sorumluluğunda Kahramanmaraş’ta görev almıştı.

Kahramanmaraş’ta yürütülen arama kurtarma, asayiş ve yardım çalışmalarına katılmak üzere görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü personeli, görevini tamamlayarak Erzincan’a dönüş yaptı. Erzincan’a gelen polisleri İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet Müdür Yardımcıları ve polislerin aileleri karşıladı.