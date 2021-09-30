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Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı
Erzincan’da bir otoparkın demir kapısına başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ERZİNCAN 30.09.2021, 11:36
Erzincan’da bir otoparkın demir kapısına başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan Bahçelievler mahallesinde bulunan lunapark otoparkının demir kapısına başını sıkıştıran köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince demir kapının parmaklıkları kesilerek başı sıkışan köpek kurtarıldı. Sağlık durumu iyi görünen pitbull cinsi köpek sahibine teslim edildi.