Kadınlar Gününde depremzedeler unutulmadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifinin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle program düzenlendi.

Bakır Evinde düzenlenen programa; Vali Vekili M. Deniz Arabacı’nın eşi Esma Arabacı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un eşi Ürküş Aksun, Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel’in eşi Ayşe Temel ve Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi Başkanı Mine Yorulmaz ve kooperatif üyeleri, Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri ile STK temsilcileri katıldı.

Program dahilinde bir selamlama konuşması yapan Ürküş Aksun, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda daha sonra konuşan Vali Vekili M. Deniz Arabacı’nın eşi Esma Arabacı, tarih boyunca kadınların her zaman baş tacı edildiğini belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Esma Arabacı konuşmasının devamında “Sağlıklı ve güçlü bir ülke olmak istiyorsak kadınlarımız hayatın her alanında yer almalıdır.

Bizler özellikle ekonomik bağımsızlığını kazanmış kadınların hem ailesine destek sunacağına hem de bir üretim çarkının öznesi olmanın gururunu yaşayacağına inanıyoruz. Bunun için de Erzincan Valiliği ve ilgili kurumlar ilimizde özellikle kadınlarla ilgili projelerin gerçekleşmesi için önemli destekler sunuyor. Bu desteklerin en güzel örneklerinden biri de Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifidir. Bugün aynı zamanda bu güzide kooperatifimizin kuruluş günüdür. Kadınlarımızın; ilimizde ürettikleri, alın teri döktükleri, el emeği göz nuru ürünlerini pazarlama imkanı buldukları bir kuruluşumuzdur. Valiliğimiz, geçmişte olduğu gibi şimdi de gelecekte de kadın elinin değdiği, kadınların menfaatine olan her projeyi, her ürünü desteklemeyi sürdürecektir." dedi

Kooperatif üyesi kadınlar tarafından üretilen ürünlerin yer alacağı kolilerin deprem bölgesine gönderileceğini belirten ve bu anlamlı davranışlarından dolayı kadınlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür eden Esma Arabacı, yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi ile Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ürünler kolilenerek deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlandı.