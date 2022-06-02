Son Dakika
Ocak-Mayıs dönemi ihracatı, enerji hariç 96,8 milyar dolara, dış ticaret hacmi ise 202,8 milyar dolara yükseldi.
Mayıs ayında dış ticaret hacmi geçtiğimiz yıla göre yüzde 31,1 oranında artışla 48,6 milyar dolara yükseldi.
Jandarmanın kaplumbağa duyarlılığı
Erzincan’da jandarma trafik ekibi, yolu kısa bir süre araç trafiğine durdurarak kaplumbağaların karşıdan karşıya geçişini sağladı.
ERZİNCAN 02.06.2022, 10:06
Erzincan’da jandarma trafik ekibi, yolu kısa bir süre araç trafiğine durdurarak kaplumbağaların karşıdan karşıya geçişini sağladı.
Erzincan merkeze bağlı Günebakan Mahallesi güzergâhında yola çıkan kaplumbağalar, o esnada seyir halinde olan jandarma trafik ekibinin dikkatini çekti.
Kaplumbağaların otluk alandan yolun karşısına geçmeye çalıştıklarını gören jandarma trafik ekibi, yolu kısa süreliğine araç trafiğine durdurdu.
Kaplumbağaların ezilmeden yoldan geçişine yardımcı olan jandarmanın duyarlılığı sürücülerin takdirini topladı.