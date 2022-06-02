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Jandarmanın kaplumbağa duyarlılığı

Erzincan’da jandarma trafik ekibi, yolu kısa bir süre araç trafiğine durdurarak kaplumbağaların karşıdan karşıya geçişini sağladı.

ERZİNCAN 02.06.2022, 10:06
Jandarmanın kaplumbağa duyarlılığı

Erzincan’da jandarma trafik ekibi, yolu kısa bir süre araç trafiğine durdurarak kaplumbağaların karşıdan karşıya geçişini sağladı.

Erzincan merkeze bağlı Günebakan Mahallesi güzergâhında yola çıkan kaplumbağalar, o esnada seyir halinde olan jandarma trafik ekibinin dikkatini çekti.

Kaplumbağaların otluk alandan yolun karşısına geçmeye çalıştıklarını gören jandarma trafik ekibi, yolu kısa süreliğine araç trafiğine durdurdu.

Kaplumbağaların ezilmeden yoldan geçişine yardımcı olan jandarmanın duyarlılığı sürücülerin takdirini topladı.

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