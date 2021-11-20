Jandarmadan KADES uygulaması bilgilendirmesi

Erzincan’da kadınlara yönelik jandarma ekiplerince KADES uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca kadın çalışanlara KADES uygulaması tanıtıldı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikalarındaki 480 kadın çalışana yönelik, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme yapılarak 150 kadın çalışanın telefonuna KADES uygulaması yüklemesine yardımcı olundu.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bu tür faaliyetlere ve çalışmalara devam edileceği kaydedildi.

“Kadın Destek Uygulaması”

Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle mücadele kapsamında işlenmekte olan suçlarla ilgili, mağdurların kolayca yer bildirim ihbarında bulunabileceği “KADES” (Kadın Destek Uygulaması) isimli mobil uygulama, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilmiştir. Uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların, acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak akıllı telefon üzerinden tek bir tuşla en hızlı şekilde 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşması sağlanmaktadır.

“KADES” mobil uygulaması ios ve android telefonlarına indirilebilmekte olup, kullanıcı tarafından akıllı cep telefonlarına indirildikten sonra; Uygulama ilk kez açıldığında, kişisel bilgilerin istenildiği ekranda, kimlik ve cep telefonu bilgileri doldurularak kullanıcı sözleşmesi okunup onaylanmalı,

MERNİS veri tabanındaki nüfus bilgilerinden, uygulamayı yükleyenin kadın olduğu teyit edildikten sonra gönderilen “SMS Doğrulama Kodu” sisteme girilerek uygulama aktif hale getirilmeli,

İhbar yapılırken cep telefonunda konum bilgisi durumu açık hale getirilmelidir.

Acil bir durum ile karşı karşıya kalan kadın, telefonunda konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan “KADES Kadın Acil Destek” butonuna basmak suretiyle anında ihbarda bulunabilecek, ihbarın teyidi için ekrana gelecek olan “evet” ve “hayır” seçeneklerinden birini tercih ederek ihbarın doğruluğunu onaylayacaktır.

Sisteme yanlışlıkla giriş yapıldıysa veya bildirim ile ilgili durum geçersiz olduysa “hayır” seçeneği seçilebilecek ve ihbar talebi iptal edilebilecektir. “evet” seçeneğine basıldığında ise ihbarın başarıyla alındığı ve bildirim yapılan konuma ekip gönderildiği bilgisi kullanıcıya uyarı mesajı olarak gönderilecek; söz konusu ihbar, aynı zamanda Acil Çağrı Merkezindeki sorumluların ekranında ihbar olarak görünecektir.

İhbarın Acil Çağrı Merkezine gelmesi ile birlikte, en yakın kolluk kuvveti ihbar bölgesine sevk edilecek ve gerekli adli işlemler yapılacaktır.