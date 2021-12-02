Jandarma trafik timleri, kış lastiği konusunda bilgilendirme yaptı

Erzincan’da jandarma trafik ekiplerince vatandaşlar kış lastiği hususunda bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan ve 20 Kasım 2021 - 20 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulamaya konulan “Kış Lastiği Sizi Hayatta Tutar” isimli Toplum Destekli Güvenlik Uygulaması kapsamında Çağlayan Beldesinde jandarma trafik timlerince vatandaşlara yönelik kurulan stantta kış lastiği kullanımı ve önemi, kış aylarında araç kullanma teknikleri ve zincir takma sökme konularında teorik ve pratik eğitim verilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yapıldı.

Katılım sağlayan vatandaşlara “Eğitime Katılım Belgesi” düzenlenerek, teslim edildi.

Proje kapsamında faaliyetlere ve trafikte bulunan tüm yol kullanıcılarının can ve mal güvenliklerine yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceği belirtildi.