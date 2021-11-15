Jandarma düzenlenen etkinlikle çocuklara keyifli bir gün yaşattı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen programla Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar keyifli bir gün yaşadı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla bir araya geldiler. Makas çifti, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen programla keyifli bir gün geçiren çocukların sevinçlerine ortak oldular.

Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı ve Erzincan İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol’unda Vali Makas’a eşlik ettiği programda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin oluşturduğu eğlence parkurunda çocuklar doyasıya eğlendi, arama kurtarma köpeklerinin gösterilerini izlediler.

Vali Makas ve beraberindekiler, daha sonra birlikte pasta keserek, çocuklara çeşitli hediyeler verdiler. Çocuk evlerini de gezen Makas çifti yürütülen faaliyetler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cem Halil Mercimek’ten bilgiler aldılar.