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İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Çakmak istifa etti
İYİ Parti Erzincan Belediye Meclis üyesi Dağhan Çakmak, Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etti.
ERZİNCAN 06.03.2023, 09:15
İYİ Parti Erzincan Belediye Meclis üyesi Dağhan Çakmak, Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etti.
İYİ Parti Erzincan Belediyesi Meclis Üyesi Dağhan Cakmak, "Meclis üyeliği görevine CHP listelerinden seçildiğini, bugünse gelinen noktada ittifakın dağıldığını" belirtip CHP’ye saygısından dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu.