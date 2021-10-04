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“İyi Dersler Şoför Amca” projesi fotoğraf yarışmasında Erzincan’a ikincilik ödülü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğiyle “Trafikte Sorumluluk Hareketi” kapsamında gerçekleştirilen “İyi Dersler Şoför Amca” projesinde; afiş ve fotoğraf yarışmaları sonuçlandı.

ERZİNCAN 04.10.2021, 07:44
“İyi Dersler Şoför Amca” projesi fotoğraf yarışmasında Erzincan’a ikincilik ödülü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğiyle “Trafikte Sorumluluk Hareketi” kapsamında gerçekleştirilen “İyi Dersler Şoför Amca” projesinde; afiş ve fotoğraf yarışmaları sonuçlandı.

Yarışmaya, Amasya, Bartın, Bilecik, Çorum, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Niğde, Rize ve Şanlıurfa illerinde “İyi Dersler Şoför Amca” projesinin uygulandığı 11 ilden başvurular kabul edildi.

Erzincan servis şoförlerinden Bünyamin Seser, yarışmada ikinci oldu. Bünyami Seser’e ödülü, İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz Gün tarafından verildi.

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