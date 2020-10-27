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İtfaiyeden yangın eğitimi
İTFAİYEDEN YANGIN EĞİTİMİ
ERZİNCAN 27.10.2020, 15:52
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Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü personellerine yangın eğitimi verildi.
Halkı, kurum ve kuruluşları yangınlar konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak amacıyla Erzincan İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda korona virüs tedbirleri alınarak maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personellerine yanma ve yangın bilgisi, yangından korunma tedbirleri, yangın söndürme maddeleri ve söndürme yöntemleri hakkında teorik eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından sıvı yangınlarına (B sınıfı ) müdahale ve söndürme tatbikatı da yapılarak eğitim sona erdi.
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