banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...

İtfaiyecilere moral gecesi

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine moral gecesi düzenlendi.

ERZİNCAN 30.09.2021, 16:07
İtfaiyecilere moral gecesi

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine moral gecesi düzenlendi.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında İtfaiye Müdürlüğü binasında personellere moral gecesi düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Sinanoğlu’nun da katıldığı moral gecesinde personeller, şarkı ve türkülere eşlik ederek eğlendi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P