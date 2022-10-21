İtfaiye yangın tatbikatı öncesi prova yaptı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Müdahale Planı doğrultusunda ekiplerin olumsuzluklara müdahale kabiliyetini test etmek amacıyla 26 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan tatbikatın provası yapıldı.

Erzincan TAMP’da sorumlulukları bulunan kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliğinin sağlanması adına yapılacak olan tatbikatın provalarına itfaiye yangın ekibi ve itfaiye arama kurtarma ekibi katılım sağladı. Senaryo gereği yangın çıkan bir eve en kısa sürede ulaşarak kendi can güvenliklerini sağladıktan sonra yangını söndürmeye başladılar. Söndürdükten sonra da soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri başarılı bir biçimde provalarını gerçekleştirdi.