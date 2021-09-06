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İtfaiye ekipleri ev yangınına müdahale etti

Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, Yunusemre Mahallesi’nde çıkan ev yangınına en kısa sürede ulaşarak müdahale etti.

ERZİNCAN 06.09.2021, 17:42
İtfaiye ekipleri ev yangınına müdahale etti

Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, Yunusemre Mahallesi’nde çıkan ev yangınına en kısa sürede ulaşarak müdahale etti.

Yunusemre Mahallesi 552. sokakta bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede evin büyük bölümünü sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Erzincan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangında maddi hasar meydana gelirken yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

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