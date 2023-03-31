İnşaat Mühendisi Akpınar, Erzincan spor başkanlığına aday

İnşaat Mühendisi Hüseyin Akpınar, düzenlediği basın toplantısıyla Erzincan spor Kulüp Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Erzincan sporun 1 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulunda Kulüp Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Hüseyin Akpınar, “Hepimizin ortak tutkusu olan Erzincan sporumuzun olağanüstü genel kurulunda genç, dinamik ve tecrübeli ekibimizle siz değerli hemşehrilerimizle birlikte yönetmeye talibiz. Çıktığımız bu yolda kısa-orta ve uzun vadeli planlarımız dahlinde; ayakları yere sağlam basan, vizyon sahibi, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı vadediyoruz. Sürdürülebilir bir finansal yapıya ulaşmak, kurumsal iletişimi güçlü kılarak şehrimizle bütünleşmek, iyi bir altyapı eğitimiyle as takımda kendine yer bulacak genç oyuncularımızı yetiştirmek, motive olmuş-karakterli ve yetenekli futbolcularla yolumuza devam etmek hedeflerimizin temelini oluşturmaktadır.

Şehrimizi gururlandıracak sportif başarıların yanında, kulübümüzü rakiplerimize örnek olacak profesyonel ve kurumsal bir yapıya ulaştırmayı ekibimizin odak noktası olarak belirlemiş bulunuyoruz. Erzincan spor yönetimine talip olarak; siz kıymetli hemşehrilerimize ekibim ve kendi adıma memleketimize nice şampiyonluklar yaşatmak sözünü veriyorum. Çıktığımız bu yolda değerli desteklerinizi ve dualarınızı bekliyorum” ifadelerine yer verdi.