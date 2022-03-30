Erzincan’da İngilizce kelime yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Albayrak, Şube Müdürleri Turgut Çakmak ve Fikret Ayaz, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin iştirakıyla Çukurkuyu Ortaokulunun ev sahipliği yaptığı bölge İngilizce kelime yarışması; Çukurkuyu Ortaokulu, Yanlızbağ Ortaokulu, Çukurkuyu Fatih İ.H. Ortaokulu ve Kavakyolu Org. Selahattin Demircioğlu Ortaokulu’ndan 8. sınıf öğrenciler katıldı.

Her okulda yapılan kelime bilgisi sınavında ilk üçe giren öğrencilerden oluşan okul yarışma ekipleri arasında toplam 20 soru formatında yarışma sonucu eşitlik bozulmadığından yedek sorular sonucu Çukurkuyu Ortaokulu ve Çukurkuyu Fatih İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu. Katılım yapan tüm yarışmacılara ödülleri yarışma jürisi tarafından verildi.

İngilizce kelime yarışmasının amacının; 8. sınıf öğrencilerine yönelik bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması, İngilizce öğrenimine öğrencilerin teşvik edilmesi, öğrencilere yarışma kültürünün kazandırılması ve öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına yardımcı olmak olduğu kaydedildi.