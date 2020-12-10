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İnegölspor maçında hedef mutlak galibiyet

TFF 2. Lig Beyaz gurup 15. Haftası karşılaşmasında kendi evinde İnegölspor’u ağırlayacak olan 24Erzincanspor, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

ERZİNCAN 10.12.2020, 15:38
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İnegölspor maçında hedef mutlak galibiyet

TFF 2. Lig Beyaz gurup 15. Haftası karşılaşmasında kendi evinde İnegölspor’u ağırlayacak olan 24Erzincanspor, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

15. hafta mücadelesi öncesinde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 22 puan toplayan 24Erzincanspor ligde 4’ncü sırada yer alıyor. Pazar günü oynayacağı İnegölspor maçına hazırlanan 24Erzincanspor, hafta içi yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Teknik Direktör Özcan Kızıltan’ın yokluğunda sportif direktör Erman kılıç nezaretinde çalışmalarını sürdürdü.

Sportif Direktör Erman Kılıç, özellikle hafta içi ve hafta sonu maçlarının yorgunluğunun yanında Covid-19 testleri pozitif olan oyuncularının da fazla oluşu nedeniyle son 4 haftada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldıklarını galip gelemediklerini söyledi.

Test sonucu pozitif olan Teknik Direktör Özcan Kızıltan ve Oğuz Özden’in haricinde eksikleri olmadığını söyleyen Kılıç, “Sahamızda oynayacağımız İnegölspor maçı ile yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Çalışmalarımızı 3 puan üzerine kurduk inşallah iyi bir futbol ve sonuç ile galip gelmek ve guruptaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Taraftarımız ve şehir bize inansın” dedi.
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