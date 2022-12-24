İlkokul öğrencilerinin kültür sergisi renkli görüntüler oluşturdu

Erzincan’da ilkokul öğrencileri tarafından "Geçmişten Günümüze Kültürel Değerlerimiz" konulu düzenlenen sergi renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan merkezde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu 4. sınıf öğrencileri sosyal bilgiler dersi kazanımları doğrultusunda sınıf öğretmenleri Nurşen Karagöz ve Serap Taştan rehberliğinde "Geçmişten Günümüze Kültürel Değerlerimiz" konulu sergi hazırladılar. Öğrencilerin ailelerinden ve yakın çevrelerinden topladıkları geçmişten günümüze kullanılan mutfak eşyaları, mahalli yiyeceklerimiz ve giysilerden oluşan birçok eşyanın sergilendiği sergiye öğrenci ve veliler büyük ilgi gösterdi. Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün de, sergide yaptığı konuşmada kültürel değerlerimize sahip çıkmanın önemi üzerinde vurgu yaptı.

Öğrencilerin tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkması adına düzenlenen sergi sayesinde öğrenciler teknolojinin geçmişten günümüze nasıl bir ilerleme kaydettiğini görme imkânı buldular.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün ayrıca sergide emeği geçen veli, öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür etti.