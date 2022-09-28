İlkokul öğrencilerine itfaiyecilik anlatıldı

Erzincan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerine itfaiyenin görevlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Erzincan’da 25 Eylül - Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla Fevzi Efendi İlkokulu öğrencileri İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere itfaiye hizmet binası gezdirilerek, itfaiyenin görevleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca müdahale araçları ile yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan malzemeler de öğrencilere tanıtıldı. Hem eğitim hem de ziyaret amacı taşıyan etkinlikte öğrenciler, itfaiyeyi ve itfaiyeciliği yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyarette kısa bir seminer yapılarak yangının oluşumu, sebepleri ve zararları, yangın esnasında doğru hareket tarzı ile yangın tedbirleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetleri başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler verildi. Özellikle acil durumda yapılması gerekenler, tahliye ve toplanma uygulamaları üzerine teorik bilgiler aktarıldı. Ayrıca, itfaiyecilik meslek tanıtımı da yapılarak itfaiyenin görevleri, kullandığı ekipman konularında çocuklara bilgiler sunuldu.