İlk ders zili çaldı, Erzincan’da 41 bin 50 öğrenci ders başı yaptı

2022-2023 eğitim öğretim yılı bugün çalınan zille başladı. Erzincan’da 41 bin 50 öğrenci ders başı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Erzincan merkezde Bahçelievler İlkokulunda ve ilçelerde programlar düzenlendi. Çayırlı ilçesinde düzenlenen programda Kaymakam Ahmet Gülderen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Düzgün ile birlikte 29 Ekim İlköğretim Okulu’nda 1. sınıfa başlayan öğrencilerin ilk gün heyecanını paylaştı. Okulda bulunan velilerle de bir süre sohbet eden Kaymakam Gülderen öğretmenlerle de görüşüp istek ve taleplerini dinledi.

Ayrıca tamir ve tadilatından sonra yeni döneme hazır bir şekilde giren okulu denetleyen Kaymakam Gülderen bu sene faaliyete geçecek olan ve Zeka Oyunları sınıfını da inceledi.

Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, yeni eğitim-öğretim döneminde tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyip okuldan ayrıldı.