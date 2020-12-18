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İliç’te trafik kazası: 2 ölü
Erzincan’ın İliç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
ERZİNCAN 18.12.2020, 13:36
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Erzincan’ın İliç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde İliç’e bağlı Boyalık köyü Hasanova mezra mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Akkaya’yı Erzincan’daki hastaneye getiren Yasin Kapucuoğlu idaresindeki otomobil ile içerisinde güvenlik güçlerinin bulunduğu sivil plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada hurda yığınına dönen otomobilde bulunan Yasin Kapucuoğlu ve İsmail Akkaya hayatını kaybetti.
Sayı belirtilmezken kazada yaralanan güvenlik güçleri ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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