İliç’te trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Erzincan’ın İliç ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı.

Kaza, İliç- Kemaliye kara yolu Baraj mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.Ç., idaresindeki 24 ABF 410 plakalı kamyonet ile F.K., yönetimindeki 58 FV 064 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde bulunan F.B., isimli kadın ile otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Yaralı toplam 7 kişi ise ambulanslarla İliç Devlet Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.