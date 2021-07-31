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İliç’te Temmuz Ayı Halk Toplantısı yapıldı

Erzincan’ın İliç ilçesinde Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu başkanlığında Temmuz Ayı Halk Toplantısı yapıldı.

ERZİNCAN 31.07.2021, 09:54
İliç’te Temmuz Ayı Halk Toplantısı yapıldı
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Erzincan’ın İliç ilçesinde Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu başkanlığında Temmuz Ayı Halk Toplantısı yapıldı.

Temmuz Ayı Halk Toplantısı Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu başkanlığında, daire amirlerinin katılımıyla Sütlüce köyünde yapıldı.

Toplantıda tek tek vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, istek ve önerileri not aldı. Kaymakam Kaptanoğlu, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlarca takibinin yapılacağını ifade etti.

Ayrıca toplantı sonrası hane ziyaretleri kapsamında köyde yaşayan yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi.
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