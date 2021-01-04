İliç’te sokak hayvanları unutulmadı

Erzincan’ın İliç ilçesinde kaymakamlık bünyesinde oluşturulan hayvan besleme grubu ekipleri tarafından korona virüs salgını nedeniyle sosyal izolasyonun sağlandığı süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama desteği verilmeye başlandı.

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İl Genel Meclisi Üyesi Kadir Yıldırım, daire amirleri ve hayvan sever vatandaşlar ilçenin değişik bölgelerinde belirli noktalarda oluşturulan beslenme noktalarına sokak hayvanları için mama bıraktılar.

Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği hakkında açıklama yapan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, “Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve soğuk kış günlerinin yaşandığı şu dönemde sokak hayvanlarının aç kalmamaları için kaymakamlığımız bünyesinde hayvan besleme grubu oluşturduk. Ekibimiz tarafından 20 noktada sabitlenen beslenme noktalarımız sürekli kontrol altında tutularak sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçları karşılanacak. Bu süreçte, birlikte yaşadığımız sokak canlılarını korumak için işbirliği içerisinde hareket ettiğimiz belediye başkanımıza, hayvan sever vatandaşlarımıza, ekiplerimize duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.