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İliç’te Mayıs Ayı Halk Toplantısı yapıldı

Erzincan’ın İliç ilçesinde Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu başkanlığında Mayıs Ayı Halk Toplantısı yapıldı.

ERZİNCAN 27.05.2021, 13:28
İliç’te Mayıs Ayı Halk Toplantısı yapıldı

Erzincan’ın İliç ilçesinde Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu başkanlığında Mayıs Ayı Halk Toplantısı yapıldı.

Mayıs Ayı Halk Toplantısı İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu Başkanlığında, daire amirlerinin katılımıyla Büyük Gümüşlü köyünde yapıldı.

Toplantıda tek tek vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, istek ve önerileri not aldı. Kaymakam Kaptanoğlu, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlarca takibinin yapılacağını ifade etti.
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