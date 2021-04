İliç’te madencilerin grevi sona erdi

Erzincan’ın İliç ilçesinde çalışan 600 maden işçisinin başlatmış oldukları grev sona erdi.

Konu ile ilişkin AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İliç’te altın madeninde yaşanan 600 personelin grevinin son bulduğunun ve işçilerin taleplerinin karşılıklı görüşmeyle karşılandığını belirtti.

Başkan Şireci konuya ilgili açıklamasında: “İliç’te Anagold Altın Madenin’de 600 işçimiz, taleplerinin çözümü için grev başlatmıştı. Grev başlangıcından itibaren olayın yakından takipçisi olduk. Erzincan Valisi Mehmet Makas, Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır başta olmak üzere, İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, AK Parti İliç İlçe Başkanı Mehmet Elçi her birinin yoğun çabalarıyla işçilerimizle karşılıklı toplantılar gerçekleştirildi. Yapılan bu görüşmeler neticesinde firma ve işçi temsilcileri talepleri konusunda anlaşma sağladı. Grev sona erdi. Erzincan’da ve ilçelerimizde yaşanan her olayın sonuna kadar takipçisiyiz. İşçimizin vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. AK Parti olarak her zaman hakkın ve haklının destekçisi olduk. Bu konuda da her zaman olduğu gibi yine memleket sevdasıyla hareket eden teşkilatımız işçilerimizin taleplerinin çözümü noktasında gerekeni yapmıştır. Erzincan için gayret göstermeye, daha büyük hizmetler, yatırımlar için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.