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İliç’te KHGB Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Erzincan’ın İliç ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

ERZİNCAN 31.07.2021, 09:54
İliç’te KHGB Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
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Erzincan’ın İliç ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı İliç Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda, daire amirleri ve 58 köy muhtarının katılımıyla yapıldı.

Akabinde muhtar üyelerin gizli oy, açık tasnif yolu ile KHGB encümen seçimine geçildi. Birlik encümenine 23 oy ile Kuruçay köyü Muhtarı Yusuf Günbeyi ve 20 oy ile Çilesiz köyü Muhtarı Halit Gürbüz seçildi.

Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.
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