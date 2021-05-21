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İliç kaymakamından köylere ziyaret

Erzincan’ın İliç ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Sarıkonak ve Bağlıca köylerini ziyaret etti.

ERZİNCAN 21.05.2021, 07:07
İliç kaymakamından köylere ziyaret

Erzincan’ın İliç ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Sarıkonak ve Bağlıca köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu’nu muhtarlar ve vatandaşlar karşıladı. Köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Kaptanoğlu, köylerin genel durumu hakkında bilgi alarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Köylerin temel sorunlarını yerinde inceleyen kaymakam belirlenen sorunların ilgili kurumlarca takibinin sağlanacağını belirtti.

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu’nun köy ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanı Serden Güler, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdür vekili Bilal Çelik’te katıldı.
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