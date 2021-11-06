İletişim Başkanlığı Dijital İletişim tırı Erzincan’da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginlikleri ile vizyon projelerini yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanarak kamuoyuna sunmak amacıyla Dijital İletişim tırı projesini hayata geçirdi.

Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan Dijital İletişim Tırında ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

Dijital İletişim Tırının içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor.

Özel olarak üretilen Harekete Duyarlı Ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye’nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

Yeşil Perde Deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

3 Boyutlu Sanal Kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken, ileri teknolojiyle havada holografik oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemimiz olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor.

Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkıda bulunması amacıyla başlatılan proje kapsamında dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış olan Dijital İletişim tırı, 19 Şubat’ta Edirne’den yola çıkmış olup; 52 ilde ziyarete açılacak.

Dijital İletişim tırının Erzincan programı Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde 9 Kasım 2021 Salı günü başlayacak olup, 12 Kasım 2021 Cuma gününe kadar saat 11.00-18.00 arası vatandaşların ziyaretine açık olacak.