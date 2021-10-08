banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!
Böyle bina yapılır mı?
Böyle bina yapılır mı?
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?

İl Sağlık Müdürü Hirik, sağlık merkezlerinde incelemede bulundu

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, kentteki sağlık merkezlerinde incelemelerde bulunarak aşı kampanyasının uygulanması ve saha çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

ERZİNCAN 08.10.2021, 00:14
İl Sağlık Müdürü Hirik, sağlık merkezlerinde incelemede bulundu

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, kentteki sağlık merkezlerinde incelemelerde bulunarak aşı kampanyasının uygulanması ve saha çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Korona virüsle mücadele, aşı kampanyasının uygulanması ve saha çalışmalarını yerinde değerlendirmek amacıyla Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, İzzetpaşa Aile Sağlığı Merkezi, Mengüceli Aile Sağlığı Merkezi ve Geçit Aile Merkezine ziyarette bulundu.

Ziyarette aile hekimleri ile yapılan çalışmaları ve aşılama uygulamalarını istişare eden İl Sağlık Müdürü Hirik’e Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Yasin Bilgin, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcı Dr. Ömer Alp ve Şube Müdürü Adem Yusuf Kasımoğlu eşlik etti.

Sağlık Müdürü Erkan Hirik, personellerle sohbet ederek, aşılama süreci ve pandemi de gösterilen özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1