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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmenlere teşekkür belgesi verildi

Erzincan’da Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen hizmet içi kurs ve seminerlere online olarak en çok katılım sağlayan öğretmenlere teşekkür belgesi verildi.

ERZİNCAN 24.12.2020, 10:50
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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmenlere teşekkür belgesi verildi

Erzincan’da Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen hizmet içi kurs ve seminerlere online olarak en çok katılım sağlayan öğretmenlere teşekkür belgesi verildi.

Erzincan Lisesi toplantı salonunda düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenlere teşekkür belgelerini dağıttı.

Gün, “Arkadaşlar inanın bugün bizim için farklı bir gün. Aslında doğan her gün bizim için farklı bir gün. Her birimizin bir hedefi var, hayallerimiz var, hülyalarımız var ve o hayallerimiz rüyalarımıza giriyor. Dikmiş olduğumuz fideler fidana, fidanlar tomurcuklara ve neticesinde meyve vermeleri için her birimizin her gün buna daha da yaklaştığımızdan dolayı ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağımız o günler için her yeni doğan gün bizim için büyük bir anlam ifade ediyor. Kıymetli arkadaşlar eğitim bir ekosistemdir, bir sistemler bütünüdür. Bunun bütün bileşenlerini harekete geçirirsek ancak başarı elde edebiliriz. Onun için 2023 eğitim vizyonunda dört temel unsurdan bahsediyoruz. Birinci temel unsur öğrenci, ikinci temel unsur ebeveyn, üçüncü temel unsur okul, dördüncü temel unsur ise öğretmendir. Tabi ki bunlara birinci ikinci derken önem durumuna göre bir sıralama söz konusu değildir. Öğrenciye baktığımız zaman hepimizin ortak paydası. Ebeveyne geldiğimiz zaman, biliyorsunuz arkadaşlar dallar kökle var olur. Kök olmadıktan sonra dallar da olmaz. Onun için ebeveyn ve aile bu dört temel unsur içerisinde ortak payda ne kadar önemliyse ebeveyn de inanın bir o kadar önemli. Okul, o da çok önemli. Amacımıza varmak için, amacımız muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkabilmek değil mi? Amacımız o dikmiş olduğumuz fidelerin tomurcuk olması meyve vermesidir değil mi? İşte o amaç için okullar çok güzel bir araçtır. Çok iyi hazırlamak durumundayız. Altyapısı, donanımı ve bununla birlikte bir diğeri ise öğretmen. İşin öznesi diyoruz. Nasıl ki öğrenci ortak payda ise öğretmen ise işin öznesidir. Bunun için kıymetli arkadaşlar özellikle müfredatı çocuklar için ihtiyaca göre inşa eden aslında öğretmen. Öğretmen cevheri mücevhere çevirendir. Onun için kıymetli arkadaşlar çok iyi biliyoruz ki şahsiyeti şahsiyet inşa eder, bina eder. Aynı zamanda her eğitim sistemi öğretmenlerin omuzları üzerinde yücelir.” diye konuştu.

Yapılan birçok uzaktan hizmet içi kurs ve seminerlere Erzincan’dan katılımın fazla olduğunu belirterek ayrı ayrı katılan tüm öğretmenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Bugünün bizim için anlamlı çok ayrı bir gün olmasının sebebi gerçekten gıpta ile şu anda seyretmiş olduğum siz kıymetli öğretmenlerdir. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçtik. Ama 2023 eğitim vizyonunun içerisinde öğretmenlerin hizmet içi ile kendi alanlarında farklı alanlarda yetiştirmek ve kendilerini geliştirme adına Milli Eğitim Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları oldu ve özellikle bakanımızın, öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürümüzün ciddi çalışmalar yapıldı. Arkadaşlar o süreden bugüne kadar bak birkaç il müdürü ile görüştüm. Erzincan’da, dile kolay toplam 2 bin 786 sertifika alındı. 1000 kişinin katıldığı sertifikalı bir programda 141 öğretmen Erzincan’dan, yine ayrı bir programda 106 öğretmen Erzincan’dan. Bunlar Erzincan’da ki öğretmenlerin kendini yenileme, geliştirme adına çok önemli adımlarıdır. Bu teşekkür belgesi diğer öğretmenlerimize de teşvik niteliğindedir.” dedi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, konuşmasının ardından toplantıya katılan ve uzaktan hizmet içi kurs ve seminerlere en çok katılım sağlayan öğretmenlere teşekkür belgelerini takdim etti.
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