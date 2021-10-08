İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısı yapıldı

2020-2021 eğitim öğretim yılı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün katılımlarıyla Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda komisyon üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Toplantıyı yöneten İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, tüm komisyonu üyelerine, ilde eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek toplantıyı başlattı. Toplantıda konuların tüm ayrıntılarıyla sunum halinde komisyon ile paylaşıldı.

Gün, pandemi döneminde uzaktan eğitime katılan öğrenci sayıları ile ilgili olarak 2021 Eylül ayı başından bu güne yaklaşık 5 haftalık bir zaman süresi geçmesine rağmen okula devam eden öğrenci sayısının oldukça yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Akademik başarının artırılması için tüm lise ve ortaokul düzeyine yaygın eğitim merkezlerimizin bir kısmında destekleme ve yetiştirme kurslarının açılmış olması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından takibinin yapılıyor olmasının getirilerinin yılsonunda görülür hale geleceğini ifade eden Gün, “Karantinaya alınan öğrencilerimize yönelik okullarımızda etkileşimli tahta üzerinden görüntülü olarak eğitim verilmeye devam ediyor. Özel eğitim ve rehberlik konusunda, özel öğrenciler pandemi sürecinden en çok etkilenen grup. Bu öğrenciler ile ilgili olarak onları daha güçlü hale getirecek rehberlik çalışmaları yapılacak ve bu konuda velilerimize de katkı sağlayacak çalışma planları var. Hayat Boyu Öğrenme alanında ve ihtiyaç hissedilen tüm alanlarda eğitim vermeye devam ediliyor. Halk Eğitim Merkezi tarafından mezun öğrencilere Destekleme ve Yetiştirme Kursu veriliyor. Yardımcı kaynaklar konusunda bakanlığımız tarafından yardımcı kaynaklar, www.meb.gov.tr adresinden, tüm kademe ve sınıflara yönelik kaynakların mevcut” dedi.

Toplantıda söz alan komisyon üyesi Bahadır Yıldırım, ilçede ve köylerden taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin hafta sonları destekleme ve yetiştirme kurslarına katılamamalarından dolayı mağdur olduklarını ifade ederek, bu konuda herhangi bir çalışma olup olmadığı sorusu üzerine Aziz Gün, bu durumun farkında olduklarını ve mümkün mertebe okullarımızın destekleme ve yetiştirme kurslarını hafta içi programlarına dahil etmelerini ve konunun valilik uhdesinde tekrar ele alınacağını ifade etti. Komisyon üyesi Gökmen Gülertepe, güvenlik personeli sayısının artırılmasının, okullarda ve kurumlarda işleyişi daha sağlıklı hale getireceğini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, toplantıya katılan tüm komisyon üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.