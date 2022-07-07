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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Erzincan’da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı yapıldı.

ERZİNCAN 07.07.2022, 08:19
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Erzincan’da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı yapıldı.

Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Mehmet Makas’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, ilçe kaymakamları ve kaymakam adayı katıldı.

Düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında; vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak ve yaklaşan Kurban Bayramı’nı sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için alınan ve alınması gereken tedbirler ile il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurumların yöneticileri ile toplantı gerçekleştiren Vali Mehmet Makas, ilçelerdeki son durum hakkında kaymakamlardan bilgi alarak, çalışmalarında başarılar diledi.

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