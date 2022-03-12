İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı düzenlendi

Erzincan’da her ay düzenli olarak yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı, gerçekleştirildi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Mehmet Makas’ın başkanlığında, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanın katılımıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İl genelinde alınan güvenlik ve asayiş tedbirlerine ilişkin konuların ele alındığı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında; vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına ilimiz genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ardından ilçelerimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurumların yöneticileri ile toplantı gerçekleştiren Vali Makas, ilçelerdeki son durum hakkında kaymakamlardan bilgi alarak, çalışmalarında başarılar diledi.