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İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız’dan Kaymakam Çelik’e ziyaret
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI BEKİR YILDIZ'DAN KAYMAKAM ÇELİK'E ZİYARET
ERZİNCAN 14.10.2020, 09:13
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Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik’i makamında ziyaret etti.
İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik’i beraberinde Tercan İl Genel Meclis üyesi Bünyamin Yıldırım’la birlikte ziyarette bulundu.
Yıldız, bir süre önce Tercan’a atanan Kaymakam Musa Kazım Çelik’e yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Musa Kazım Çelik ise, “İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız’ın gerçekleştirdiği bu ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
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