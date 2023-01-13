İdam sehpasını kurup Erzincan’ın meydanında maketi astılar

İsveç’te terör örgütü yandaşları tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı yapılan çirkin saldırıya bir tepkide Erzincan’dan geldi. Erzincanlı 2 kişi, yapılan çirkin saldırıyı meydanda idam sehpasına astıkları maketle kınadı.

İsveç’te terör örgütü yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı yaptıkları saldırıya Erzincan’da iki yaşlı adam kayıtsız kalmayarak sert tepki gösterdi. Fahri Sarıgöl ile Mehmet Baytekin isimli vatandaşlar, hazırladıkları idam sehpasını Dörtyol Meydanına getirerek burada maketi astılar. İsveç’te yapılan saldırıya tepki gösterip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonuna kadar destekçisi olduklarını ifade eden Sarıgöl ile Baytekin, 85 milyon Türk halkının devlet başkanının yanında olduğunu kaydettiler.

İdam sehpasına asılan maketin üzerine de, “Recep Tayyip Erdoğan dünya lideridir. PKK/YPG terör örgütünü lanetliyoruz” yazısını bıraktılar.

Bir süre meydanda bulundurulan idam sehpası ve maket daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.