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İbadethanelerin çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi kent genelinde bulunan ibadethanelerin peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

ERZİNCAN 10.09.2021, 09:10
İbadethanelerin çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi kent genelinde bulunan ibadethanelerin peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.


Vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan ibadethanelerin bakım, onarım ve çevre düzenlemesini yapan Erzincan Belediyesi, daha güzel bir ortam oluşturmak için hummalı bir şekilde çalışıyor.


Erzincan Belediyesi ibadethanelerin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurşunlu Camisinde, zamana bağlı olarak tahrip olan zeminde andezit taş uygulaması yapılıyor. Öte yandan D-100 Sivas karayolu üzerinde bulunan yeni kesim evi karşısında bulunan Hacı Hafız Mezarlığı yolunda yol genişletme ve greyderle reglaj yapılıp PMT serimi çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ardından yol asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.


Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “İbadethanelerimiz yapılarının korunması, bakım ve onarımlarının yapılması çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak altyapı, üst yapı, park, yol, su ve kanalizasyon gibi asli görevlerimizin yanı sıra ibadethaneler gibi ortak kullanım alanlarının da çevre düzenlemelerini yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

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