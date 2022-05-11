Hemşire adayları vatandaşları “inme” konusunda bilgilendirdi

İnme Haftası etkinlikleri çerçevesinde EBYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bilgilendirildi.

EBYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından inme haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara boy, kilo ve tansiyon ölçümü yapılarak el broşürü ve bilgilendirme yapıldı.

Erzincan Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili bilgi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Nadire Yıldız Çıltaş konuşmasında, “Beyin damar hastalıkları dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini düşüren hastalıklardır. Dünyada ölüm nedenleri arasında ise 3. sırada yer almaktadır. İnme ani olarak ortaya çıkan ve çok hızlı tedavi gerektiren hastalıktır. İnme belirtilerinin toplum tarafından tanınması, farkındalığın arttırılması koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli kısmını oluşturmaktadır.

Biz de bugün öğrencilerimizle birlikte Erzincan halkına inme hastalığı hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak için 10 Mayıs İnme Farkındalık Günü etkinliğimizi oluşturduk. Herkese sağlıklı ve inmesiz günler dilerim” dedi.

Etkinlik ile ilgili konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sedanur Sulu ise, “10 Mayıs Dünya İnme günü etkinliğimiz dahilinde bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak için buradayız. Öncelikle inme ile ilgili bilgi vermek istiyorum. İnme, beyindeki damarların tıkanması sonrasında meydana gelen bir hastalık. İnmenin en önemli risk faktörü ise yüksek tansiyon, diyabet, sigara ve alkol kullanımıdır. İnsanlarımızı bu konularda bilgilendirme ve farkındalık oluşturuyoruz. Burada el broşürleri dağıtarak bilgilendirmelerde bulunuyoruz, tansiyon ölçümü yapıyoruz, boy ve kilo ölçümleri yaparak indekslerini hesaplıyoruz. Yapılan etkinliğe ilginin fazla olması dolayısıyla burada bulunan tüm insanlara sağlıklı günler diliyoruz” dedi.

Gün boyu devam eden etkinlik ve farkındalık adına vatandaşlar öğretmen akademisyen ve öğrencilere teşekkür ettiler.