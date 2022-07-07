Hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendiriliyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Erzincan’da kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan satıcılar, sahte para, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlara karşı polis ekiplerince bilgilendiriliyor.

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyarıyor. TDP ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesi Erzincan-Sivas yolu üzerinde bulunan kurban pazarında hayvan yetiştiricileri ile kurbanlık almak isteyen vatandaşları sahteciliğe karşı broşür dağıtarak bilgilendiriyor. Özellikle sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler ayrıca şüphelendikleri araçların plakalarını almaları, ücretini almadan hayvanları teslim etmemeleri gibi uyarılarda bulunuyor.

Şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi’nden bilgi verilmesini isteyen TDP ekipleri, sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri besicilere aktardı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğine dair sosyal medya üzerinden animasyon bir video yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan animasyon videoda ise şu ifadelere yer verildi:

"Merhaba. Ben Polis Kemal. Kurban Bayramına yaklaştığımız bu günlerde sizlere sahte paranın nasıl anlaşılacağına dair birkaç ipucu vermek isterim. Emniyet şeridi, tüm banknotlarda kâğıda gömülü olarak yer alır. Banknotu ışığa tuttuğumuz zaman banknot değerini ve ’T’ ile ’L’ harflerini görebiliriz. Filigran, paranın ön yüzünde sol tarafta yer alır. Filigran ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin küçüğüyle kupür değerini gösteren sayılardan oluşur. Banknotu ışığa tuttuğumuzda her iki yüzden de görebiliriz. Holografik şerit folyo, banknotların sağ ön yüzünde bulunur ve tasarımla uyumlu çeşitli görsel motifler yer alır. Holografik şerit folyo da TL ve paranın kupür değeri yer alır. Banknotu hareket ettirdiğimizde parlak ve renkli yansımalar olduğunu görebiliriz. Gizli görüntü, portrenin sağ alt tarafında yedigen bir şeklin içinde bulunur ve banknota yatay göz hizasında bakıldığında kupür değerini gösteren bu gizli görüntüyü görebiliriz. Renk değiştiren şerit, banknotların arka yüzünde yer alır. Renk değiştiren şeritte TL ve paranın kupür değeri yer alır. Banknot hareket ettirildikçe yarı şeffaf sarı yansıma verir. Kabartma baskı ise banknotların ön yüzünde Atatürk portresiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ibaresi gibi bazı bölümlerde bulunur."