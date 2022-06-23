Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıkları düşüyor yağışlar devam edecek.

Meteoroloji ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının bölgede cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin yer yer altında seyretmesi bekleniyor.

Öğlen saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların; cuma ve cumartesi günü bölgede (Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Muş) yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.