Hava değişimlerinde kalp sağlığına dikkat

Kış mevsimi ve öncesi havaların hızlı değiştiği sonbaharda, kalp krizi nedeniyle hastaneye yatanların sayısının, sıcak mevsimlere göre daha fazla olduğuna dikkat çeken uzmanlar vatandaşları uyardı.

Havaların bir ısınıp bir soğuyarak kışa hazırlandığı sonbahar döneminde, sık değişen sıcaklık değerlerinden en fazla kalp hastalarının etkilendiğini belirten uzmanlar, İsveç’te gerçekleştirilen bir araştırmanın, hava sıcaklığı dışında diğer meteorolojik faktörlerin de insan sağlığı üzerinde etkili olduğunu gösterdiğini hatırlattı.

Vatandaşlara yapılan bilgilendirmede şu uyarılarda bulunuldu:

“Hava değişiklikleri, vücudumuzdaki ısı düzenleme bölgelerini daha vücudumuz yeni koşullara adapte olamadan yakalıyor ve bu durum, vücut direncimizin düşmesine neden oluyor. Sonbahar ve ilkbahar aylarında geceyle gündüz arasındaki ısı, nem ve basınç farklılıkları uyum sağlamaya çalışan vücudu özellikle de kalp problemi olanları ciddi ölçüde tehdit ediyor.”

“Hava sıcaklığı kalp enfarktüsünü tetikliyor”

Hava sıcaklıklarının, kalp enfarktüsü riskini tetiklediğini belirten Kardiyoloji uzmanları ise, “Düşük hava basıncı, şiddetli rüzgar ve güneşli saatlerin azalışı da enfarktüs riskiyle alakalı diyor araştırmacılar. En fazla etkili olan hava durumu donma noktası altındaki hava sıcaklıkları. Bu yüzden kalp enfarktüsü riski taşıyan kişilerin soğuk havalarda dışarı çıkmamaları ve sıkı giyinmeleri önerilmektedir. Daha önce yapılan araştırmalar da ölümcül kalp krizlerinin kış aylarında arttığı ve riskin düşen sıcaklıklarla yükseldiğini gösterilmişti. Yeni araştırma da diğer bazı hava faktörleri de dikkate alınmış. Bunun için İsveç’in tüm bölgelerindeki hava istasyonlarına ait veriler arasından, hava basıncı, rüzgar hızı, havadaki nem oranı, yağış miktarı ve güneşli zamanların süresi gibi bilgiler on altı yıl içinde kalp krizi geçirerek hastaneye yatan hastalar incelenmiş. Bu durumda özellikle havadaki sıcaklık değişimlerinin hızlı olduğu bu günlerde vücut ısımızı iyi ayarlamalıyız. Sabah saatlerinde havanın soğuk olduğu saatlerde üzerimize kalın fakat ilerleyen saatlerde çıkabilecek kıyafetler giymeliyiz. Günün ilerleyen saatlerinde de havanın ısınması ile kıyafetlerimizi ayarlamalıyız.” İfadelerini kullandı.

“Serin sonbahar günlerinde kalbinizi fazla yormayın”

Kalp sağlığı için sporun önemli olduğunu fakat yazdan çıkan ve sıcağa alışkın vücut ile kalbi, sonbahar şartlarına iyice hazırlamak gerektiğinin önemine işaret eden kalp doktorları, “Serin sabahlarda yorucu sporlardan uzak durmalıyız. Soğuk havanın olumsuz etkisi, kalp koroner damarlarının soğukta daralmasıyla ortaya çıkıyor. Bu şekilde arter damarların cidarlarındaki birikimler çözülerek damar tıkanıklığına yol açabiliyor. Ayrıca soğuk havalarda grip ve solunum yollarındaki diğer enfeksiyonların da daha sık yaşanması nedeniyle kalp krizi riskinde artış yaşanabiliyor diyor araştırmacılar. Diğer muhtemel faktörler arasında ise daha az bedensel hareket, beslenme de değişiklikler, D vitamini seviyesinde düşme ve kış aylarındaki depresif bozukluklar yer alıyor. Check-up kontrolünden geçmek, sağlıklı beslenmek, kolesterol kontrolü için sebze-meyve ve doymamış yağlardan oluşan bir diyeti takip edip, tansiyon artıracak fazla tuzlu gıdalardan uzak durmak, sigarayı tamamen bırakmak ve özellikle açık havada spor yaparak fiziksel aktiviteyi hafiften ağıra doğru yavaş bir eğimde arttırmak gerekir.” dedi.