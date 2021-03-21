Hakimlerden Başkan Aktürk’e taziye ziyareti

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ile 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ertan Yüksel, Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk’ü ziyaret ederek taziyede bulundular.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ile 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ertan Yüksel, Erzincan Barosunu ziyaret ederek uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Ersin Arslan için üzüntü ve başsağlığı dileklerini Başkan Aktürk’e ilettiler.

Başkan Aktürk, mesleki dayanışma ve hassasiyetleri nedeniyle hakimlere teşekkür ederek, “Ersin Arslan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz” dedi.