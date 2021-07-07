Erzincan Müftülüğünce hafızlık eğitimi veren yatılı Kur’an kursları toplantısı yapıldı.

İl Müftüsü Burhan Çakır, 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayan yaz kursları uygulaması dolayısıyla hafızlık eğitimi veren yatılı Kur’an kursları personeli ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı gündeminde, yaz kursuda görev alacak personele derslerin işleniş şekilleri, yaz Kur’an kursları uygulama esasları ve verimliliği artırma, öğretim ve yönetim teknikleri, eğitim stratejileri, etkili iletişim teknikleri, çocuklarda dini gelişim ve onlarla etkili iletişim yöntemleri gibi konular üzerine bilgilendirme yapıldı.

Müftü Çakır yaptığı değerlendirme konuşmasında; “Hafızlık eğitimi veren yatılı kurslarımız ve Yaz Kur’an kurslarımızda ve camilerimizde görev alacak personelin pedagojik açıdan desteklenmesi, eğitim ve öğretimin amacı, ilke ve metot birlikteliğinin sağlanması gibi amaçları yerine getirmek maksadıyla bir toplantı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Öğrencilerimizle, eğitim ve öğrenim metotlarının nasıl yürütülmesi gerektiğinin yanısıra, itikad, ibadet, ahlâk ve Kur’an öğrenimi gibi konuların da tam bir disiplin ve devamlılık esasları doğrultusunda yürütülmesi hepinizin malumudur. Bu vesileyle ben, bu kurslarda görev yapacak tüm personelimize başarılar diliyor, öğrencilerimize de zihin açıklığı vermesini Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.