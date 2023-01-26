Hafızlığını tamamlayan öğrenciler için program düzenlendi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, hafızlık eğitimini tamamlayan ve hafızlık eğitimi alan öğrenciler ile bir araya geldi.

Ahmet Hamza Münire Hanım Kız Kur’an Kursunda okuyan ve hafızlığını tamamlayan 5 öğrenci için düzenlenen yemeğe katılan Vali Makas, aynı zamanda hafızlık eğitimi devam eden kız Kur’an Kursu öğrencileri ile de bir araya geldi.

Gerçekleşen programda, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere başarı belgelerini takdim eden Vali Makas, Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumanın önemine işaret ederek, öğrencilerin her alanda eğitimlerini sürdürmelerini istedi.

Hafızlık eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencileri tebrik eden Vali Makas, öğrencileri bu süreçte yılmadan usanmadan yardım eden ve destek olan eğitimcilere ve öğrenci velilerine de teşekkür etti.